Ф.Штайнмайер через три недели покинет пост - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер будет выполнять свои обязанности на этой должности до начала февраля, передает УНН со ссылкой на BILD.
"В.Штайнмайер будет оставаться министром еще три недели", - сообщает издание со ссылкой на источники в социал-демократической партии Германии, членом которой является политик.
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Ожидается, что решение по кандидатуре преемника В.Штайнмайера будет приниматься на встрече социал-демократов 29 января.
Отметим, что по прогнозам, нынешний дипломат имеет шансы выиграть выборы на пост главы государства, его поддержка среди коллег, а также среди населения страны является самой высокой на данный момент.