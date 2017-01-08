Ф.Штайнмайєр через три тижні покине посаду - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр виконуватиме свої обов’язки на цій посаді до початку лютого, передає УНН з посиланням на BILD.
“В.Штайнмайєр залишатиметься міністром ще три тижні,” — повідомляє видання з посиланням на джерела в соціал-демократичній партії Німеччини, членом якої є політик.
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Очікується, що рішення щодо кандидатури наступника В.Штайнмайєра ухвалюватиметься на зустрічі соціал-демократів 29 січня.
Зазначимо, що за прогнозами, нинішній дипломат має шанси виграти вибори на пост глави держави, його підтримка серед колег, а також серед населення країни є найвищою на даний момент.