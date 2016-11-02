Ф.Олланда признали самым непопулярным президентом Франции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд признан наименее популярным среди президентов республики, передает УНН со ссылкой на Figaro.
Отмечается, что работой Ф.Олланда довольны лишь 11% граждан. 87% категорически недовольны деятельностью лидера страны.
По данным французских СМИ, это самый низкий показатель за все время существования таких опросов.
В то же время рейтинг доверия премьер-министра Франции Манюэль Вальса растет. По мнению экспертов, это связано с тем, что М.Вальс дистанцируется от президента Франции.