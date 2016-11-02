Ф.Олланда визнали найменш популярним президентом Франції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд визнаний найменш популярним серед президентів республіки, передає УНН із посиланням на Figaro.
Відзначається, що роботою Ф.Олланда задоволені лише 11% громадян. 87% категорично незадоволені діяльністю лідера країни.
За даними французьких ЗМІ, це найнижчий показник за весь час існування таких опитувань.
У той же час рейтинг довіри прем'єр-міністра Франції Манюеля Вальса зростає. На думку експертів, це пов'язано з тим, що М.Вальс дистанціюється від президента Франції.