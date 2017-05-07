Ф.Олланд пообещал "ответить" на хакерские атаки против кандидата в президенты Е.Макрона

“Мы знали, что во время президентской кампании являются такие риски, потому что это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа”, — сказал Ф.Олланд во время своего визита в культурного центра в Париже.

Он не уточнил, что имеет в виду. Но прежде команда Е.Макрона уже становилась жертвой кибератак. Ответственность за них в штабе возлагали на группы из России и Украины.

Ф.Олланд добавил, что не может сказать, была нынешняя атака попыткой дестабилизировать выборы.

Как сообщал УНН, во Франции кандидат на пост президента страны, Эмманюэль Макрона, стал жертвой “массированной и скоординированной” хакерской атаки . Об этом в ночь на субботу, 6 мая, сообщил предвыборный штаб Е.Макрона.