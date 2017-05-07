Ф.Олланд пообіцяв "відповісти" на хакерські атаки проти кандидата в президенти Е.Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Французький президент Франсуа Олланд пообіцяв “відповісти” на заяви про хакерські атаки, спрямовані проти кандидата в президенти Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Ми знали, що під час президентської кампанії є такі ризики, бо це вже траплялося деінде. Ніщо не залишиться без відповіді”, — сказав Ф.Олланд під час свого візиту до культурного центру в Парижі.
Він не уточнив, що має на увазі. Але раніше команда Е.Макрона вже ставала жертвою кібератак. Відповідальність за них у штабі покладали на групи з Росії та України.
Ф.Олланд додав, що не може сказати, чи була нинішня атака спробою дестабілізувати вибори.
Як повідомляв УНН, у Франції кандидат на пост президента країни, Емманюель Макрон, став жертвою “масованої і скоординованої” хакерської атаки. Про це в ніч на суботу, 6 травня, повідомив передвиборний штаб Е.Макрона.