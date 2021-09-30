Эвакуацией украинцев из Афганистана будет заниматься ГУР - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Главное управление разведки Минобороны будет организовывать следующий эвакуационный рейс из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, пишет УНН.
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"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться (из Афганистана - ред.). Непосредственной угрозы их жизни пока нет. Мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерство обороны, Министерство иностранных дел - помогало им, чем могло", - сказал министр.
Детали
Предыдущая эвакуация, по его словам, была тяжелой, "учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог преземлитись, чтобы люди могли попасть на самолет и чтобы он мог вылететь".
"Мы будем продолжать это делать, и следующий эвакуационный рейс, я думаю, тоже будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески", - добавил дипломат.
Напомним
На прошлой неделе самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 - это украинские граждане.
По данным МИД, на сегодня около 100 украинских граждан, находящихся в Афганистане, хотят уехать из страны.