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Эвакуацией украинцев из Афганистана будет заниматься ГУР - Кулеба

Эвакуацией украинцев из Афганистана будет заниматься ГУР - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 16056 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Главное управление разведки Минобороны будет организовывать следующий эвакуационный рейс из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, пишет УНН.

Цитата:

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться (из Афганистана - ред.). Непосредственной угрозы их жизни пока нет. Мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерство обороны, Министерство иностранных дел - помогало им, чем могло", - сказал министр.

Детали

Предыдущая эвакуация, по его словам, была тяжелой, "учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог преземлитись, чтобы люди могли попасть на самолет и чтобы он мог вылететь".

"Мы будем продолжать это делать, и следующий эвакуационный рейс, я думаю, тоже будет организован Главным управлением разведки, а мы им будем помогать всячески", - добавил дипломат.

Напомним

На прошлой неделе самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 - это украинские граждане.

По данным МИД, на сегодня около 100 украинских граждан, находящихся в Афганистане, хотят уехать из страны.

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