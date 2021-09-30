Евакуацією українців з Афганістану займатиметься ГУР - Кулеба

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони організовуватиме наступний евакуаційний рейс з Афганістану. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, пише УНН.

Цитата:

“Є громадяни, які хочуть евакуюватись (з Афганістану – ред.). Безпосередньої загрози їхньому життю наразі немає. Ми з ними на зв’язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ – допомагало їм, чим могло”, - сказав міністр.

Деталі

Попередня евакуація, з його слів, була важкою “з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг преземлитись, щоб люди могли потрапити на літак і щоб він міг вилетіти”.

“Ми продовжуватимемо це робити, і наступний евакуаційний рейс, я думаю, теж буде організований Головним управлінням розвідки, а ми їм будемо допомагати усіляко”, - додав дипломат.

Нагадаємо

Минулого тижня літаком з афганської столиці в Україну прибуло близько ста людей, з них 30 — це українські громадяни.

За даними МЗС, на сьогодні близько 100 українських громадян, які перебувають в Афганістані, воліють виїхати з країни.

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