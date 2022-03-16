Эвакуация из Мариуполя: выехало уже более 3 тыс. автомобилей

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19:03 • 44351 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 103629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104791 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 100070 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 71282 просмотра

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15 марта, 11:23 • 81365 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Из Мариуполя в Запорожье доехало уже более 3 тыс. автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.

Детали

По информации Запорожской областной военной администрации, ночью в Запорожье из Мариуполя приехало 3207 автомобилей.

Более 3000 человек, из которых 772 ребенка, уже расселили. Каждому, кто приехал в Запорожье, оказали необходимую помощь.

Напомним

По состоянию на 15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных автомобилях выехало примерно 20 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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