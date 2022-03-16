Эвакуация из Мариуполя: выехало уже более 3 тыс. автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Из Мариуполя в Запорожье доехало уже более 3 тыс. автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.
Детали
По информации Запорожской областной военной администрации, ночью в Запорожье из Мариуполя приехало 3207 автомобилей.
Более 3000 человек, из которых 772 ребенка, уже расселили. Каждому, кто приехал в Запорожье, оказали необходимую помощь.
Напомним
По состоянию на 15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных автомобилях выехало примерно 20 тысяч человек.