Евакуація з Маріуполя: виїхало вже понад 3 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З Маріуполя до Запоріжжя доїхало вже понад 3 тис. автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
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За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, вночі до Запоріжжя з Маріуполя приїхало 3207 автомобілів.
Понад 3000 людей, з яких 772 дитини, вже розселили. Кожному, хто приїхав до Запоріжжя, надали необхідну допомогу.
Нагадаємо
Станом на 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних автомобілях виїхало приблизно 20 тисяч людей.