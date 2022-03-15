Евакуація з Маріуполя: на приватних авто виїхало близько 20 тис. людей

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“Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 000 людей. З 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей. Всім надається допомога”, - написав Тимошенко.

Деталі

Тимошенко повідомив, що всього гуманітарними коридорами сьогодні вдалось евакуювати з заблокованих міст близько 29 000 людей.

Доповнення

14 березня з Маріуполя людям також вдалося виїхати власним транспортом.