Эвакуация из Мариуполя: на частных авто выехало около 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Из Мариуполя гуманитарным коридором сегодня на частных авто выехало около 20 тыс. людей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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“Сегодня из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 000 человек. Из 4 000 авто, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - написал Тимошенко.
Детали
Тимошенко сообщил, что всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек.
Дополнение
14 марта из Мариуполя людям также удалось выехать собственным транспортом.