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Эвакуация из Мариуполя: на частных авто выехало около 20 тыс. человек

Киев • УНН

 • 100838 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Из Мариуполя гуманитарным коридором сегодня на частных авто выехало около 20 тыс. людей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 000 человек. Из 4 000 авто, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - написал Тимошенко.

Детали

Тимошенко сообщил, что всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек.

Дополнение

14 марта из Мариуполя людям также удалось выехать собственным транспортом.

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