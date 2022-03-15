Эвакуация из Мариуполя: на частных авто выехало около 20 тыс. человек

Цитата

“Сегодня из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 000 человек. Из 4 000 авто, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - написал Тимошенко.

Детали

Тимошенко сообщил, что всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек.

Дополнение

14 марта из Мариуполя людям также удалось выехать собственным транспортом.