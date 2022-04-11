Эвакуация: на сегодня согласовали 9 коридоров, в том числе из Мариуполя

Цитата

"11 апреля 2022 года согласовано 9 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук.

Детали

По словам вице-премьера, гуманитарные коридоры следующие:

Донецкая область:



Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).



Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья.



Бердянск – Запорожье.



Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.



Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.



Луганская область:



Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.



Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.



Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.



село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.



Рубежное – Бахмут.



Дополнение

2 824 человека были эвакуированы за 10 апреля, сообщили в ОП.