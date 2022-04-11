Евакуація: на сьогодні погодили 9 коридорів, у тому числі з Маріуполя

Цитата

"11 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів", - повідомила Верещук.

Деталі

Зі слів віце-прем'єрки, гуманітарні коридори наступні:

Донецька область:



Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).



Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.



Бердянськ – Запоріжжя.



Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.



Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.



Луганська область:



Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.



Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.



Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.



село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.



Рубіжне – Бахмут.



Доповнення

2 824 людини було евакуйовано за 10 квітня, повідомили в ОП.