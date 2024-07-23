Киев • УНН
Представитель ОСУВ 'Таврия' пояснил, что 90 тыс. российских военных на Запорожском направлении рассредоточены на большой территории. Они выполняют различные функции, поэтому эта цифра не должна пугать.
На Запорожском направлении оккупанты держат 90 тыс. военных, но это цифра относительная, которая не должна вводить кого-то в заблуждение, или ужасать, ведь направление большое. Это количество российских военнослужащих рассредоточено на значительной территории и, кроме участия в наступательных действиях, выполняет тыловые функции. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Это относительная цифра, которая не должна вводить кого-то в заблуждение, или ужасать, потому что Запорожское направление большое. Это количество российских военнослужащих рассредоточено на значительной территории и, кроме участия в наступательных действиях, выполняет тыловые функции. Мы же понимаем, что там у них была и остается "линия Суровикина", где россияне держали оборону в свое время. Сейчас они сами пытаются продвигаться вперед. Поэтому 90 тыс. российского контингента - это относительная цифра, которую не надо бояться, пугаться. И то, что она на 2 тыс. увеличилась за последний месяц, это при таких соотношениях не критическая цифра, потому что где-то увеличилась, где-то уменьшилась
Он отметил, что вчера на Ореховском направлении наши защитники взяли в плен двух военнослужащих из 291 гвардейского мотострелкового полка из Южного военного округа, который дислоцируется в поселке Борзой в Чеченской республике.
Гости из солнечной Чечни были взяты в плен. Пополнили обменный фонд. В целом там против наших воюет 58 российская армия группировки войск "Днепр". Это регулярное подразделение Южного военного округа. Мотострелковые преимущественно войска, которые уничтожаются, и поэтому россияне привозят туда пополнение через Мариуполь, через другие населенные пункты с востока, где имеют такую возможность
Напомним
Сегодня Лиховий сообщал, что в Запорожской области сосредоточено около 90 тыс. российских военных. Впрочем, разведка не обнаруживает признаков формирования наступательной группировки врага, поэтому боевые действия носят позиционный характер.