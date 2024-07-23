На Запорожском направлении оккупанты держат 90 тыс. военных, но это цифра относительная, которая не должна вводить кого-то в заблуждение, или ужасать, ведь направление большое. Это количество российских военнослужащих рассредоточено на значительной территории и, кроме участия в наступательных действиях, выполняет тыловые функции. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

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Это относительная цифра, которая не должна вводить кого-то в заблуждение, или ужасать, потому что Запорожское направление большое. Это количество российских военнослужащих рассредоточено на значительной территории и, кроме участия в наступательных действиях, выполняет тыловые функции. Мы же понимаем, что там у них была и остается "линия Суровикина", где россияне держали оборону в свое время. Сейчас они сами пытаются продвигаться вперед. Поэтому 90 тыс. российского контингента - это относительная цифра, которую не надо бояться, пугаться. И то, что она на 2 тыс. увеличилась за последний месяц, это при таких соотношениях не критическая цифра, потому что где-то увеличилась, где-то уменьшилась - сказал Лиховой.

Он отметил, что вчера на Ореховском направлении наши защитники взяли в плен двух военнослужащих из 291 гвардейского мотострелкового полка из Южного военного округа, который дислоцируется в поселке Борзой в Чеченской республике.

Гости из солнечной Чечни были взяты в плен. Пополнили обменный фонд. В целом там против наших воюет 58 российская армия группировки войск "Днепр". Это регулярное подразделение Южного военного округа. Мотострелковые преимущественно войска, которые уничтожаются, и поэтому россияне привозят туда пополнение через Мариуполь, через другие населенные пункты с востока, где имеют такую возможность - добавил Лиховий.

Напомним

Сегодня Лиховий сообщал, что в Запорожской области сосредоточено около 90 тыс. российских военных. Впрочем, разведка не обнаруживает признаков формирования наступательной группировки врага, поэтому боевые действия носят позиционный характер.