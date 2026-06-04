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"Эти люди нигде не работают и защищать Родину не собираются" – ветеран сообщил о краже "активистами" в Украине 797 млн помощи

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Владимир Бойко заявил о хищении активистами 797 млн грн международной помощи. Наибольшие суммы получили Центр экономической стратегии и ТI Украина.

"Эти люди нигде не работают и защищать Родину не собираются" – ветеран сообщил о краже "активистами" в Украине 797 млн помощи

В Украине антикоррупционные активисты и другие общественные деятели в 2025 году разворовали 797 млн грн международной технической помощи. Самые крупные суммы получили Центр экономической стратегии, Трансперенси Интернешнл Украина и Центр информации о правах человека "ZMINA". Об этом написал ветеран российско-украинской войны, блоггер Владимир Бойко, передает УНН.

В разрушенной войной Украине наслаждаются жизнью несколько десятков человек, называющих себя "представителями гражданского общества". Только в 2025 году они совместными усилиями разворовали 796 млн 565 тыс. грн международной технической помощи, выделенной Украине странами-партнерами 

– написал он.

Ветеран привел список, как он назвал, "наиболее известных расхитителей" с указанием их дохода. В нем, в частности, Центр экономической стратегии – 120 млн 247 тыс. грн, "Трансперенси Интернешнл Украина" – 88 млн 373 тыс. грн, Центр информации о правах человека "ZMINA" – 82 млн 364 тыс. грн, Институт массовой информации – 61 млн 173 тыс. грн. тыс. грн, Центр противодействия коррупции – 51 млн 499 тыс. грн.

В качестве примера деятельности "активистов" Бойко привел Центр противодействия коррупции.

Владельцами этого "Центра" являются Виталий Шабунин, осужденный за мордобой и привлеченный к уголовной ответственности за мошенничество и уклонение от военной службы, его соратница по борьбе за денежные знаки Дарья Каленюк и муж Каленюк Орест Рыжий, которого Каленюк, скрывая от мобилизации, в первые дни полномасштабного вторжения вывезла за границу по поддельным документам 

– сообщил он.

По его данным, Фонд "DeJure" принадлежит Михаилу Жернакову, пасынку экс-первого заместителя министра юстиции Кучерявенко. Жернаков был привлечен к административной ответственности за уклонение от мобилизации, но отдавать свой конституционный долг все равно не собирается, констатировал он.

Также негативное отношение к "общественным активистам" недавно высказал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, обративший внимание, что в подписанном недавно Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС нет требований о конкурсе на должность генпрокурора или "антикоррупционной вертикали". В то же время различные ОО ("Автомайдан", ЦПК) длительное время озвучивали тезисы, что это едва ли не самые главные требования ЕС.

Суть заключается в том, что ни в тексте самого Меморандума, ни в Соглашении о займе подобных положений нет. Профессиональные манипуляторы 

– резюмировал он.

Как сообщалось, Общественная инициатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) опубликовала 10 наиболее распространенных способов хищения международной помощи профессиональными "общественными активистами". Речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов, которые кладут в свои карманы профессиональные общественные активисты, отметил ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко. В частности, по его данным, Центр противодействия коррупции за годы полномасштабной войны заработал на хищении грантов 188 млн грн.

Лилия Подоляк

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