Эстония планирует запустить новый вид виз

Планируется сделать новый вид визы для так называемых "дигитальных кочевников" - ИТ-специалистов, финансистов и маркетологов, которые работают по всему миру, а страну проживания выбирают по удобству.

Сейчас, чтобы работать в Эстонии, человек должен оформить рабочую визу. Однако в страну по туристической визе приезжают и работают программисты, которые выполняют заказы, например, для американских компаний.

"Дигитальные кочевники" - это в основном ИТ-специалисты, финансисты, маркетологи. Для таких людей нужен только компьютер и интернет. Для них не имеет значения, в какой стране работать. Они ведут кочевой образ жизни, но за счет потребления товаров и услуг в стране проживания они положительно влияют на местный бизнес", - пояснил советник отдела гражданства и миграции МВД Эстонии Киллу Вантс необходимость специальной визы для таких людей.

Кроме этого, иностранцам позволят работать в нескольких фирмах и менять работодателей без оформления нового вида на жительство. В регистре народонаселения иностранцы будут указывать место жительства, если они живут в стране не менее шести месяцев.

Напомним, в Эстонии начали курсировать автобусы без водителей.