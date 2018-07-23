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Естонія планує запустити новий вид віз

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Естонії направило на узгодження проект поправок до закону про іноземців, які спростять для деяких з них можливості жити і працювати в Естонії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.

Планується зробити новий вид візи для так званих "цифрових кочівників" - ІТ-фахівців, фінансистів і маркетологів, які працюють по всьому світу, а країну проживання обирають за зручністю.

Зараз, щоб працювати в Естонії, людина повинна оформити робочу візу. Однак у країну за туристичною візою приїжджають і працюють програмісти, які виконують замовлення, наприклад, для американських компаній.

"Цифрові кочівники" - це в основному ІТ-фахівці, фінансисти, маркетологи. Для таких людей потрібні лише комп'ютер та інтернет. Для них не має значення, в якій країні працювати. Вони ведуть кочовий спосіб життя, але за рахунок споживання товарів і послуг в країні проживання вони позитивно впливають на місцевий бізнес", - пояснив радник відділу громадянства і міграції МВС Естонії Кіллу Вантс необхідність спеціальної візи для таких людей.

Крім цього, іноземцям дозволять працювати у декількох фірмах і змінювати роботодавців без оформлення нового дозволу на проживання. У реєстрі народонаселення іноземці будуть вказувати місце проживання, якщо вони живуть в країні не менше шести місяців.

Нагадаємо, в Естонії почали курсувати автобуси без водіїв.

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