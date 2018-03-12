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Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"

Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Спикер эстонского парламента Рийгикогу Эйки Нестор присоединится к заявлению против "Северного потока-2", которую вчера в Вильнюсе подписали спикеры парламентов Латвии, Литвы и Польши, передает УНН со ссылкой на Delfi.

"Эстония считает "Северный поток-2" политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - сказал Р.Нестор.

Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные государствами, не входящими в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского союза.

"В совместном заявлении парламентов выражается поддержка этим принципам. Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление. Причина, по которой я делаю это сегодня, - проста. Я подпишу от имени Эстонии только те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей. Сегодня утром я ознакомился с текстом заявления и решил к нему присоединиться".

Напомним, 11 марта в Вильнюсе председатель сейма Литвы Викторас Пранцектис, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце и маршал Сейма Польши Марек Кухциньский подписали заявление против строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря. Украина и Молдова подписали ее раньше.

В заявлении отмечается, что целью проекта "Северный поток-2" является не диверсификация источников поставок газа, а увеличение энергетической зависимости Европейского союза, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России.

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