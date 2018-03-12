Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Спикер эстонского парламента Рийгикогу Эйки Нестор присоединится к заявлению против "Северного потока-2", которую вчера в Вильнюсе подписали спикеры парламентов Латвии, Литвы и Польши, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"Эстония считает "Северный поток-2" политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - сказал Р.Нестор.
Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные государствами, не входящими в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского союза.
"В совместном заявлении парламентов выражается поддержка этим принципам. Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление. Причина, по которой я делаю это сегодня, - проста. Я подпишу от имени Эстонии только те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей. Сегодня утром я ознакомился с текстом заявления и решил к нему присоединиться".
Напомним, 11 марта в Вильнюсе председатель сейма Литвы Викторас Пранцектис, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце и маршал Сейма Польши Марек Кухциньский подписали заявление против строительства газопровода "Северный поток-2", который должен пройти по дну Балтийского моря. Украина и Молдова подписали ее раньше.
В заявлении отмечается, что целью проекта "Северный поток-2" является не диверсификация источников поставок газа, а увеличение энергетической зависимости Европейского союза, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России.