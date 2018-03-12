Естонія підтримала ініціативу проти “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Спікер естонського парламенту Рійгікогу Ейкі Нестор приєднається до заяви проти “Північного потоку-2”, яку вчора у Вільнюсі підписали спікери парламентів Латвії, Литви і Польщі, передає УНН з посиланням на Delfi.
“Естонія вважає „Північний потік-2“ політичним проектом. Ми хочемо, щоб Рада Європейського союзу найближчим часом обговорила зміну директиви щодо газу”, — сказав Р.Нестор.
Згідно із запропонованими поправками, всі трубопроводи, прокладені державами, що не входять в Європейський союз, повинні відповідати положенням енергетичного законодавства Європейського союзу.
“У спільній заяві парламентів висловлюється підтримка цим принципам. Я повідомив колегам про своє рішення підписати спільну заяву. Причина, по якій я роблю це сьогодні, — проста. Я підпишу від імені Естонії лише ті заяви, з якими ознайомився заздалегідь. Заява стала результатом співпраці між Литвою і Польщею. Сьогодні вранці я ознайомився з текстом заяви і вирішив до неї приєднатися”.
Нагадаємо, 11 березня у Вільнюсі голова сейму Литви Вікторас Пранцектіс, спікер Сейму Латвії Инара Мурнієце і маршал Сейму Польщі Марек Кухціньскій підписали заяву проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”, який повинен буде пройти по дну Балтійського моря. Україна і Молдова підписали її раніше.
У заяві наголошується, що метою проекту “Північний потік-2” є не диверсифікація джерел поставок газу, а збільшення енергетичної залежності Європейського союзу, особливо країн Центральної та Східної Європи, від Росії.