"Если цена встречи будет стоить того, чтобы встретиться, всё возможно" - украинский посол допустил встречу с лукашенко

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Посол Украины по особым поручениям по вопросам сотрудничества с белорусскими демократическими силами Ярослав Черногор допускает возможную украинскую встречу с белорусским правителем александром лукашенко, если это спасёт жизни, о чём заявил в интервью Радио Свобода, пишет УНН.

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"Есть категория ценностей, а есть категория выживания. Если в условиях войны возникнет необходимость уменьшить количество человеческих жертв или вообще остановить боевые действия — и для этого президенту Украины или кому-либо из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником либо представителем противоположной стороны, то такие действия, возможно, и будут осуществлены", — ответил Черногор на вопрос о том, если Украина допускает встречу с путиным, допускает ли Киев, что есть смысл встретиться и с лукашенко.

"Я не говорю, что это обязательно произойдёт. Но если цена этой встречи будет стоить того, чтобы встретиться, в частности ради сохранения человеческих жизней, всё возможно", — подчеркнул посол.

лукашенко заявил о встречах с представителями Зеленского и добавил, что беларусь "не втянут" в войну