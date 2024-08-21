"Еще один шаг к вступлению в ЕС": Кулеба поддержал ратификацию Римского статута
Киев • УНН
Верховная Рада ратифицировала Римский статут МУС 281 голосом. Глава МИД Кулеба заявил, что это приближает Украину к членству в ЕС и укрепляет международное правосудие.
Благодаря ратификации Римского статута Международного уголовного суда Украина стала на шаг ближе к членству в Европейском Союзе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в X, передает УНН.
Детали
Министр отметил, что после ратификации Верховной Радой Римского статута Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.
Сделав этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия
По его словам, Украина уже эффективно сотрудничает с МУС для обеспечения всесторонней ответственности за все преступления, совершенные рф в ходе российской агрессии, а теперь эта работа будет еще более эффективной.
С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС
Напомним,
В среду, 21 августа, Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Римского статута 281 голосом. Перед голосованием депутатам передали письма поддержки от Генштаба и Буданова, хотя дискуссия была напряженной с аргументами за и против.