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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"еРобота": государство инвестировало 10 миллиардов гривен в развитие малого и среднего бизнеса

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 11:52  •  3997 просмотра

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По правительственному проекту «еРобота» 21 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса. Государство инвестировало через гранты в предпринимательство 10 млрд грн, создано около 60 тысяч рабочих мест.

По правительственному проекту «еРобота» уже 21 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса. Таким образом государство инвестировало через гранты в предпринимательство 10 млрд грн. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

21 тысяча предпринимателей воспользовались грантовыми программами еРобота, которые мы запустили более двух лет назад для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. За это время государство инвестировало в их проекты через гранты в целом 10 млрд грн

- заявила Свириденко.

По ее словам, грантовой поддержке предприниматели открыли тысячи новых компаний, смогли увеличить производство, расширить ассортимент продукции и услуг, освоить новые направления деятельности и заявить о себе на новых рынках.

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А также создать около 60 тысяч рабочих мест во всех регионах страны. 

Более 4 млрд грн инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет через уплаченные налоги и сборы

- отметила Юлия Свириденко
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В Минэкономики заявили, с начала запуска проекта «еРобота» в июле 2022 года:

  • по программе «Собственное дело» - выдано 19 000 микрогрантов на 4,5 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 779 грантов на 3,9 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 240 грантов на 1,1 млрд грн;
  • ветеранам и членам их семей - выдано 1036 грантов на 481 млн грн.

Напомним,

В Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 млрд евро для поддержки общин и бизнеса, пострадавших от войны. Фонд будет частью программы Ukraine Facility и будет финансироваться международными финансовыми институтами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
ukrainaУкраина