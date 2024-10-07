"еРобота": государство инвестировало 10 миллиардов гривен в развитие малого и среднего бизнеса

По правительственному проекту «еРобота» уже 21 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса. Таким образом государство инвестировало через гранты в предпринимательство 10 млрд грн. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

21 тысяча предпринимателей воспользовались грантовыми программами еРобота, которые мы запустили более двух лет назад для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. За это время государство инвестировало в их проекты через гранты в целом 10 млрд грн - заявила Свириденко.

По ее словам, грантовой поддержке предприниматели открыли тысячи новых компаний, смогли увеличить производство, расширить ассортимент продукции и услуг, освоить новые направления деятельности и заявить о себе на новых рынках.

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А также создать около 60 тысяч рабочих мест во всех регионах страны.

Более 4 млрд грн инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет через уплаченные налоги и сборы - отметила Юлия Свириденко

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В Минэкономики заявили, с начала запуска проекта «еРобота» в июле 2022 года:

по программе «Собственное дело» - выдано 19 000 микрогрантов на 4,5 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 779 грантов на 3,9 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 240 грантов на 1,1 млрд грн;

ветеранам и членам их семей - выдано 1036 грантов на 481 млн грн.

Напомним,

В Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 млрд евро для поддержки общин и бизнеса, пострадавших от войны. Фонд будет частью программы Ukraine Facility и будет финансироваться международными финансовыми институтами.