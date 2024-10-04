"Земельный банк": в аренду уже передано 1075 га сельхозземель за 35 млн гривен
Киев • УНН
В рамках проекта «Земельный банк» передано в аренду 1075 га государственных сельхозземель на сумму более 35 млн грн. Аукционы проведены на «Прозорро.Продажи».
В рамках проекта "Земельный банк" в аренду передано 1075 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения стоимостью в 35,4 млн грн, сообщил Фонд государственного имущества 4 октября, передает УНН.
Детали
Отмечается, что аукционы были проведены на "Прозорро.Продажи" на 35,4 млн грн (с НДС - на 42,5 млн грн).
"Земельный банк" стартовал на Виннитчине. Первыми лотами стали 16 земельных участков. Средняя стоимость гектара составляла около 800 долларов. За участки соревновались 94 участника. Такая конкуренция повысила их стоимость более чем в 8 раз по сравнению со стартовыми ценами. Самый дорогой лот - земельный участок в Калиновской городской ТГ площадью 262 гектара. Его финальная стоимость составила 8,5 миллионов гривен без НДС (торги стартовали с 1,1 млн грн). Средства от онлайн торгов пойдут в государственный и местный бюджеты.
Победитель аукциона в течение 20 рабочих дней обязан заключить договор субаренды с ООО "Государственный земельный банк", 100% которого принадлежат государству. После этого в течение следующих 5 рабочих дней оплатить стоимость актива и НДС. Далее победитель получит право пользования земельными участками на 14 лет.
В октябре в системе "Прозорро.Продажи" также состоятся аукционы по аренде земли в Черкасской, Волынской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской областях.
Ознакомиться с предложениями и принять участие в торгах можно по ссылке.
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