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"Земельний банк": в оренду вже передано 1075 га сільгоспземель за 35 млн гривень

"Земельний банк": в оренду вже передано 1075 га сільгоспземель за 35 млн гривень

Київ • УНН

 • 20441 перегляди

В рамках проєкту "Земельний банк" передано в оренду 1075 га державних сільгоспземель на суму понад 35 млн грн. Аукціони проведені на "Прозорро.Продажі".

В рамках проєкту "Земельний банк"  в оренду передано 1075 гектарів державних земель сільськогосподарського призначення вартістю у 35,4 млн грн, повідомив  Фонд державного майна 4 жовтня, передає УНН

Деталі

Зазначається, що аукціони були проведені на "Прозорро.Продажі" на 35,4 млн грн (з ПДВ - на 42,5 млн грн).

"Земельний банк" стартував на Вінниччині. Першими лотами стали 16 земельних ділянок. Середня вартість гектара становила близько 800 доларів.  За ділянки змагалися 94 учасники. Така конкуренція підвищила їх вартість у понад 8 разів порівняно зі стартовими цінами. Найдорожчий лот - земельна ділянка у Калинівській міській ТГ площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ (торги стартували з 1,1 млн грн). Кошти від онлайн торгів підуть в державний та місцевий бюджети.

Переможець аукціону протягом 20 робочих днів  зобов’язаний укласти договір суборенди із ТОВ "Державний земельний банк", 100% якого належать державі. Після цього впродовж наступних 5 робочих днів сплатити вартість активу та ПДВ. Далі переможець отримає право користування земельними ділянками на 14 років.

У жовтні в системі "Прозорро.Продажі" також відбудуться аукціони з оренди землі у Черкаській, Волинській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській областях.

Ознайомитись з пропозиціями та взяти участь в торгах можна за посиланням.

Українські аграрії використовують понад 150 тис. га розмінованих з початку року земель - Свириденко05.09.24, 16:57 • 20962 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаАгроновини

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