Українські аграрії використовують понад 150 тис. га розмінованих з початку року земель - Свириденко
Київ • УНН
Юлія Свириденко повідомила про використання аграріями 150 тис. га очищеної від мін ріллі. Україна експортувала 69,86 млн тонн зернових та олійних культур у 2023/2024 році, збільшивши постачання до Африки.
Української аграрії вже використовують понад 150 тисяч га ріллі, обстеженої, очищеної чи розмінованої саперами. Про це заявила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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Свириденко виступила під час тематичної конференції на виконання домовленостей, досягнутих на Глобальному саміті миру, що відбулася в онлайн-форматі за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
До заходу, присвяченому реалізації пункту Формули миру "Продовольча безпека" долучилися представники 75 країн-партнерів і міжнародних організацій із різних регіонів світу, Уряду України та Офісу Президента України.
Як підкреслила Юлія Свириденко, очищення та повернення в експлуатацію цінних сільгоспземель — одне з ключових завдань Уряду для посилення продовольчої безпеки у світі.
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Завдяки підтримці партнерів ми посилюємо спроможності у сфері протимінної діяльності. На сьогодні в Україні працює 51 сертифікований оператор. Щоб прискорити очищення земель Уряд компенсує аграріям витрати на розмінування. Маємо вже 137 заявок на компенсацію розмінування земель загальною площею в понад 17 тисяч гектарів. У жовтні у Швейцарії відбудеться конференція з розмінування і ми очікуємо на подальшу підтримку партнерами наших зусиль
Інший не менш важливий напрямок - безпека судноплавства.
Свириденко відзначила, що Україна й надалі залишається одним з гарантів продовольчої безпеки у світі, завдяки тому, що змогла відновити шляхи постачання українського продовольства через порти Великої Одеси.
Зокрема в сезоні 2023/2024 року Україна:
- експортувала в цілому 69,86 млн тонн зернових, насіння олійних культур та олій. Наприклад, експорт кукурудзи зріс (порівняно з 2022 /2023 р) на 0,8%, пшениці — на 9%, соняшнику — на 22,8%.
- постачала сільгосппродукцію до 39 країн Африки. Експорт пшениці до Африки зріс на 40,6%, соняшникової олії на 153,1%.
- збільшила експорт з портів в сотні разів в порівнянні з вереснем 2023 року. За перше півріччя 2024 року порти Одеса, Південний та Чорноморськ перевалили 47,2 млн тонн вантажів завдяки стабільності навігації.
Водночас росія й далі намагається зруйнувати портову інфраструктуру України.
Тому ми продовжуємо нашу роботу із партнерами щодо захисту основних принципів свободи судноплавства
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