Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

Украинские аграрии уже используют более 150 тысяч га пашни, обследованной, очищенной или разминированной саперами. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Свириденко выступила во время тематической конференции по выполнению договоренностей, достигнутых на Глобальном саммите мира, состоявшейся в онлайн-формате при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

К мероприятию, посвященному реализации пункта Формулы мира "Продовольственная безопасность" присоединились представители 75 стран-партнеров и международных организаций из разных регионов мира, Правительства Украины и Офиса Президента Украины.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, очистка и возвращение в эксплуатацию ценных сельхозземель - одна из ключевых задач Правительства для усиления продовольственной безопасности в мире.

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Благодаря поддержке партнеров мы усиливаем способности в сфере противоминной деятельности. На сегодня в Украине работает 51 сертифицированный оператор. Чтобы ускорить очистку земель Правительство компенсирует аграриям расходы на разминирование. Есть уже 137 заявок на компенсацию разминирования земель общей площадью более 17 тысяч гектаров. В октябре в Швейцарии состоится конференция по разминированию и мы ожидаем дальнейшую поддержку партнерами наших усилий - сказала Юлия Свириденко.

Другое не менее важное направление - безопасность судоходства.

Свириденко отметила, что Украина и в дальнейшем остается одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, благодаря тому, что смогла восстановить пути поставки украинского продовольствия через порты Большой Одессы.

В частности в сезоне 2023/2024 года Украина:

экспортировала в целом 69,86 млн тонн зерновых, семян масличных культур и масел. Например, экспорт кукурузы вырос (по сравнению с 2022/2023 г.) на 0,8%, пшеницы - на 9%, подсолнечника - на 22,8%.

поставляла сельхозпродукцию в 39 стран Африки. Экспорт пшеницы в Африку вырос на 40,6%, подсолнечного масла на 153,1%.

увеличила экспорт из портов в сотни раз по сравнению с сентябрем 2023 года. За первое полугодие 2024 года порты Одесса, Южный и Черноморск перевалили 47,2 млн тонн грузов благодаря стабильности навигации.

В то же время россия и дальше пытается разрушить портовую инфраструктуру Украины.

Поэтому мы продолжаем нашу работу с партнерами по защите основных принципов свободы судоходства - подчеркнула Юлия Свириденко

Напомним,

Кабмин увеличил размер компенсации стоимости работ по разминированию земли сельскохозяйственного назначения до 100%.