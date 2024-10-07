"єРобота": держава інвестувала 10 мільярдів гривень в розвиток малого й середнього бізнесу

За урядовим проєктом "єРобота" вже 21 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. Таким чином держава інвестувала через гранти в підприємництво 10 млрд грн. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

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21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами єРобота, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 10 млрд грн