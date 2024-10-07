"єРобота": держава інвестувала 10 мільярдів гривень в розвиток малого й середнього бізнесу
Київ • УНН
За урядовим проєктом "єРобота" 21 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. Держава інвестувала через гранти в підприємництво 10 млрд грн, створено близько 60 тисяч робочих місць.
За урядовим проєктом "єРобота" вже 21 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. Таким чином держава інвестувала через гранти в підприємництво 10 млрд грн. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами єРобота, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 10 млрд грн
За її словами, грантовій підтримці підприємці відкрили тисячі нових компаній, змогли збільшити виробництво, розширити асортимент продукції та послуг, освоїти нові напрямки діяльності та заявити про себе на нових ринках.
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А також створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни.
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У Мінекономіки заявили, з початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:
- за програмою «Власна справа» — видано 19 000 мікрогрантів на 4,5 млрд грн;
- на розвиток переробних підприємств — видано 779 грантів на 3,9 млрд грн;
- на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 240 грантів на 1,1 млрд грн;
- ветеранам та членам їхніх родин — видано 1036 грантів на 481 млн грн.
Нагадаємо
В Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 млрд євро для підтримки громад і бізнесу, постраждалих від війни. Фонд буде частиною програми Ukraine Facility та фінансуватиметься міжнародними фінансовими інституціями.