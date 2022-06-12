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Эрдоган запланировал новые переговоры с Зеленским и путиным

Эрдоган запланировал новые переговоры с Зеленским и путиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган планирует вновь провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Об этом он заявил во время выступления в городе Ван, пишет УНН со ссылкой на Hürriyet.

Цитата

«Вчера вечером мы провели переговоры с некоторыми соответствующими лицами. На предстоящей неделе мы поговорим о том, какие шаги мы можем предпринять, проведя переговорыс Зеленским и путиным», - сказал турецкий лидер.

Детали

Также Эрдоган заявил, что значительная часть сельскохозяйственной продукции поступает из Украины и россии. Он сообщил, что Турция намерена «открыть путь» для вывоза этой продукции, и будет стремиться отправлять товары «не только себе, но и в третьи страны».

В этом ключе президент сообщил, что «переговоры продолжаются».

Ранее

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой сергеем лавровым в среду в Анкаре заявил, что Турция считает реалистичной реализацию плана создания "зернового коридора" в Черном море.

В МИД Украины накануне указали, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов.

Вместе с тем отметили, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией. И подчеркнули, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон.

Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты, подчеркнули в МИД.

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