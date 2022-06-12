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Ердоган запланував нові переговори із Зеленським та путіним

Ердоган запланував нові переговори із Зеленським та путіним

Київ • УНН

 • 197919 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує знову провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Про це він заявив під час виступу в місті Ван, пише УНН з посиланням на Hürriyet.

Цитата

«Вчора ввечері ми провели переговори з деякими відповідними особами. На наступному тижні ми поговоримо про те, які кроки ми можемо зробити, провівши переговори з Зеленським і путіним», - сказав турецький лідер.

Деталі

Також Ердоган заявив, що значна частина сільськогосподарської продукції надходить з України та росії. Він повідомив, що Туреччина має намір «відкрити шлях» для вивезення цієї продукції, і буде прагнути відправляти товари «не тільки собі, а й у треті країни».

У цьому ключі президент повідомив, що «переговори продовжуються».

Раніше

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів з російським колегою сергієм лавровим у середу в Анкарі заявив, що Туреччина вважає реалістичною реалізацію плану створення "зернового коридору" в Чорному морі.

У МЗС України напередодні вказали, що цінують зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів.

Водночас зазначили, що поки що немає домовленостей з цього питання між Україною, Туреччиною та росією. І наголосили, що рішення мають прийматися за участю всіх причетних сторін.

Будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, наголосили в МЗС.

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