Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107424 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114893 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152896 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146684 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137510 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128714 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172786 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана

Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана

Киев  •  УНН

 • 7930 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неверными антииранские санкции США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

По словам турецкого лидера, санкции США против Ирана нарушают мировой баланс.

Эрдоган подчеркнул, что антииранские санкции США противоречат нормам международного права и дипломатии.

"Турция против империализма на международном уровне”, - подчеркнул президент Турции.

Президент Эрдоган также заявил о недопустимости участия террористов YPG в патрулировании сирийского района Мюнбич.

Турция никогда не согласится на это. Подобный шаг серьезно осложнит ситуацию на турецко-сирийской границе, подчеркнул президент.

Накануне США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана. Они в частности ударили по отрасли энергетики.

Официальный Тегеран заверил, что продолжит выполнять условия ядерной сделки, несмотря на санкции. В то же время глава МИД страны обвинил Соединенные Штаты в попытках свергнуть власть в Иране.

В августе вступил в силу предыдущий этап санкций США, касающихся иранских финансовых транзакций в американских долларах, иранской автомобильной индустрии, покупки коммерческих самолетов и металлов, включая золото, а также продаж персидских ковров.

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