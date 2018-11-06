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Ердоган розкритикував санкції США проти Ірану

Ердоган розкритикував санкції США проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав неправильними антиіранські санкції США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.

За словами турецького лідера, санкції США проти Ірану порушують світовий баланс.

Ердоган підкреслив, що антиіранські санкції США суперечать нормам міжнародного права і дипломатії.

"Туреччина проти імперіалізму на міжнародному рівні", - підкреслив президент Туреччини.

Президент Ердоган також заявив про неприпустимість участі терористів YPG в патрулюванні сирійського району Мюнбіч.

Туреччина ніколи не погодиться на це. Подібний крок серйозно ускладнить ситуацію на турецько-сирійському кордоні, підкреслив президент.

Напередодні США ввели санкції проти понад 700 осіб і компаній Ірану. Вони зокрема вдарили по галузі енергетики.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, незважаючи на санкції. У той же час голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати у спробах повалити владу в Ірані.

У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, що стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, покупки комерційних літаків і металів, включаючи золото, а також продажів перських килимів.

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