Ердоган розкритикував санкції США проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав неправильними антиіранські санкції США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
За словами турецького лідера, санкції США проти Ірану порушують світовий баланс.
Ердоган підкреслив, що антиіранські санкції США суперечать нормам міжнародного права і дипломатії.
"Туреччина проти імперіалізму на міжнародному рівні", - підкреслив президент Туреччини.
Президент Ердоган також заявив про неприпустимість участі терористів YPG в патрулюванні сирійського району Мюнбіч.
Туреччина ніколи не погодиться на це. Подібний крок серйозно ускладнить ситуацію на турецько-сирійському кордоні, підкреслив президент.
Напередодні США ввели санкції проти понад 700 осіб і компаній Ірану. Вони зокрема вдарили по галузі енергетики.
Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, незважаючи на санкції. У той же час голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати у спробах повалити владу в Ірані.
У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, що стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, покупки комерційних літаків і металів, включаючи золото, а також продажів перських килимів.