Эрдоган назвал Путина и Трампа лидерами, которыми он больше всего восхищается
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган назвал президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина лидерами, которые его захватывают больше всех остальных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на American Independent.
Эрдоган похвалил Трампа, заявив, что он открытый лидер, который "говорит, что у него на уме".
"Нравится вам это или нет, мистер Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, а я говорю ему вещи очень открыто", - сказал президент Турции.
Эрдоган также охарактеризовал Путина как человека, который "не скрытой повестки дня", который был откровенным и открытым в отношении Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.
Напомним, Трамп и Эрдоган встретились в Вашингтоне.