Эрдоган назвал Путина и Трампа лидерами, которыми он больше всего восхищается

Эрдоган похвалил Трампа, заявив, что он открытый лидер, который "говорит, что у него на уме".

"Нравится вам это или нет, мистер Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, а я говорю ему вещи очень открыто", - сказал президент Турции.

Эрдоган также охарактеризовал Путина как человека, который "не скрытой повестки дня", который был откровенным и открытым в отношении Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.

Напомним, Трамп и Эрдоган встретились в Вашингтоне.