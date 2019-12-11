Ердоган назвав Путіна і Трампа лідерами, якими він найбільше захоплюється
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У вівторок президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна лідерами, які його захоплюють більше всіх інших. Про це повідомляє УНН з посиланням на American Independent.
Ердоган похвалив Трампа, заявивши, що він відкритий лідер, який "говорить, що у нього на умі".
"Подобається вам це чи ні, містер Трамп - це важливе ім'я. У нього немає прихованого порядку денного. Він каже мені речі ясно і відкрито, а я кажу йому речі дуже відкрито", - сказав президент Туреччини.
Ердоган також схарактеризував Путіна як людину, яка "не має прихованого порядку денного", який був відвертим і відкритим щодо Туреччини, додавши, що він вірить, що він і російський лідер зможуть встановити мир у Сирії.
Нагадаємо, Трамп і Ердоган зустрілися у Вашингтоні.