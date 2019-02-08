Епифаний рассказал об отношениях с Московским патриархатом

На вопрос о том, ведет ли митрополит дискуссию с кем-то из высшего духовенства Московского патриархата, Епифаний ответил: "Нет, абсолютно".

"После объединительного Собора и получения томоса я ни разу не пересекался с иерархами и духовенством уже Русской православной церкви Украины. То есть у них нет желания вести диалог, нет аргументов. Но я готов к общению, готов находить время для диалога о единении всех православних в единую церков. Однако с их стороны, очевидно, подобного желания нет", - сообщил митрополит.

Как сообщал УНН, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что инициаторы нового церковного проекта в Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь, напоминая тем самым безбожников, преследовавших священников и верующих в XX веке.