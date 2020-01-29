Эпидемия коронавируса: Минздрав с завтрашнего дня начнет усиленную работу с прибывшими из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С завтрашнего дня начнется усиленная работа с людьми, которые прибыли в Украину из Китая, где распространился смертельный коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
"Думаю, что с завтрашнего дня у нас будет усилена работа по тем пассажирам, которые прибыли из Китая в последнее время, это будет персональная коммуникация с этими людьми", - сказал Коваль.
По его словам, на данный момент происходит информирование пациентов еще на борту, они заполняют опросник и получают информацию.
Также он затронул тему авиасообщения с Китаем.
"Вчера, по моему мнению, произошла небольшая дискомуникация о запрете рейсов в Китай. Украина не запрещала рейсы, она придерживается рекомендаций ВОЗ. Мы знаем только о том, что один из операторов прекращает сообщение с Китаем действительно с 3 февраля. С чем это связано, не знаем. Возможно, коммерческие интересы, не могу комментировать это решение. Но прямого сообщения с местами, с очагами этого распространения этого вируса в Украине нет", - отметил Коваль.
Напомним, экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, бывший главный санврач Украины Святослав Протас рассказал, какие первоочередные меры нужно предпринять, чтобы защитить украинцев от смертельного коронавируса из Китая, а также о том, почему трудно выявить больных, и стоит ли в Украине ожидать эпидемии.