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Епідемія коронавірусу: МОЗ відзавтра розпочне посилену роботу з людьми, які прибули з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Відзавтра розпочнеться посилена роботу з людьми, які прибули в Україну з Китаю, де розповсюдився смертельний коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.

Епідемія коронавірусу: МОЗ відзавтра розпочне посилену роботу з людьми, які прибули з Китаю

"Думаю, що відзавтра в нас буде посилена робота щодо тих пасажирів, які прибули з Китаю протягом останнього часу, це буде персональна комунікація з цими людьми", - сказав Коваль.

За його словами, наразі відбувається інформування пацієнтів ще на борту, вони заповнюють опитувальник і отримують інформацію.

Також він торкнувся теми авіасполучення з Китаєм.

"Вчора, на мою думку, відбулася невеличка дискомунікація щодо заборони рейсів до Китаю. Україна не забороняла рейси, вона дотримується рекомендацій ВООЗ. Ми знаємо лише про те, що один з операторів припиняє сполучення з Китаєм дійсно з 3 лютого. З чим це пов’язано, не знаємо. Можливо, комерційні інтереси, не можу коментувати це рішення. Але прямого сполучення з місцями, з вогнищами цього розповсюдження цього вірусу в України немає", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, ексголова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, колишній головний санлікар України Святослав Протас розповів, які першочергові заходи потрібно здійснити, щоб захистити українців від смертельного коронавірусу з Китаю, а також про те, чому важко виявити хворих, і чи варто в Україні очікувати епідемії.

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