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Эпидемиолог объяснила, зачем сдавать ИФА на антитела к коронавирусу перед вакцинацией и после

Киев • УНН

 • 37893 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. При наличии антител от коронавируса, выявленных с помощью ИФА на антитела, с вакцинацией можно подождать, чтобы первыми прививки получили те, кто не переболел. Кроме того, после вакцинации можно с помощью того же ИФА-теста на антитела отслеживать уровень иммунного ответа организма. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Эпидемиолог объяснила, зачем сдавать ИФА на антитела к коронавирусу перед вакцинацией и после

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"В этом есть логика: можно сдать ИФА-тест, узнать свой уровень антител, и если он высоким, это означает, что на данный момент они в крови. Вакцинация все равно показана, но в таком случае ее можно будет сделать позже. Можно сначала делать вакцинацию тем, у кого нет антител, а потом тем, у кого есть", - подчеркнула она.

Сояк также считает, что в индивидуальном порядке с помощью ИФА на антитела можно проконтролировать адекватность иммунного ответа на вакцину от COVID-19.

"Это должно проходить, как правило, в рамках каких-то исследований эффективности вакцинации. И будет выведена некая средняя цифра, сколько антитела от вакцины держатся в крови. В рамках своей истории, своего диагноза - можно сдавать ИФА на антитела и смотреть, как все будет", - посоветовала врач.

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