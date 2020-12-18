Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА на антитіла до коронавірусу перед вакцинацією і після
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. При наявності антитіл від коронавірусу, виявлених за допомогою ІФА на антитіла, з вакцинацією можна почекати, щоб першими щеплення отримали ті, хто не перехворів. Крім того, після вакцинації можна за допомогою того ж ІФА-тесту на антитіла відстежувати рівень імунної відповіді організму. Про це розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запрошуйте у гості людей з антитілами до COVID-19: лікар про безпечне святкування Нового року.
"У цьому є логіка: можна здати ІФА-тест, дізнатися свій рівень антитіл, і якщо він високим, це означає, що на даний момент вони є у крові. Вакцинація все одно показана, але у такому випадку її можна буде зробити пізніше. Можна спочатку робити вакцинацію тим, у кого немає антитіл, а потім тим, у кого є", - підкреслила вона.
Сояк так само вважає, що в індивідуальному порядку за допомогою ІФА на антитіла можна проконтролювати адекватність імунної відповіді на вакцину від COVID-19.
"Це повинно проходити, як правило, в рамках якихось досліджень ефективності вакцинації. І буде виведена якась середня цифра, скільки антитіла від вакцини тримаються у крові. У рамках своєї історії, свого діагнозу - можна здавати ІФА на антитіла і дивитися, як все буде", - порадила лікар.