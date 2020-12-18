Епідеміолог пояснила, навіщо здавати ІФА на антитіла до коронавірусу перед вакцинацією і після

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"У цьому є логіка: можна здати ІФА-тест, дізнатися свій рівень антитіл, і якщо він високим, це означає, що на даний момент вони є у крові. Вакцинація все одно показана, але у такому випадку її можна буде зробити пізніше. Можна спочатку робити вакцинацію тим, у кого немає антитіл, а потім тим, у кого є", - підкреслила вона.

Сояк так само вважає, що в індивідуальному порядку за допомогою ІФА на антитіла можна проконтролювати адекватність імунної відповіді на вакцину від COVID-19.

"Це повинно проходити, як правило, в рамках якихось досліджень ефективності вакцинації. І буде виведена якась середня цифра, скільки антитіла від вакцини тримаються у крові. У рамках своєї історії, свого діагнозу - можна здавати ІФА на антитіла і дивитися, як все буде", - порадила лікар.