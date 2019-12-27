Энергосистема Украины продолжает работу без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 258,03 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"27 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - отметили в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 398-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 010 МВт, РАЭС - 2770 МВт, ЮУАЭС - 2 935 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 26 декабря, станциями выработано 258,03 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 25 декабря АЭС выработано 257,91 млн кВт-ч электроэнергии.