Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков

"За прошедшие сутки, 14 августа, станциями произведено 176,03 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также указано, что 15 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 156-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 74-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 83-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 7-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 92-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 264-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 800 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 13 августа АЭС произвели 176,10 млн кВт-ч электроэнергии.