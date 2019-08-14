Енергосистема України продовжує роботу без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на 14 серпня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 176,10 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"13 серпня атомними станціями вироблено 176,10 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 14 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 155-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 73-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 82-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 6-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 91-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 263-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 790 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 12 серпня АЕС було вироблено 176,81 млн кВт-г електроенергії.