Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на 15 серпня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 176,03 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 14 серпня, станціями вироблено 176,03 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Також вказано, що 15 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 156-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 74-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 83-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 7-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 92-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 264-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 13 серпня АЕС виробили 176,10 млн кВт-г електроенергії.