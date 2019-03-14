Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По состоянию на 14 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС вторые сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС восьмой сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС девятые сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС сто десятый сутки среднего планового ремонта ", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 13 марта, станциями произведено 251 830 000 кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 13 марта 2019 в 00:04 энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.