Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Станом на 14 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 2-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 8-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 9-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 110-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 13 березня, станціями вироблено 251,83 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 13 березня 2019 року о 00:04 енергоблок № 2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту.