Энергосистема Украины готова к любым аномальным температурам - И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Энергосистема Украины готова к любым аномальным температурам. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Объединенная энергосистема работает в штатном режиме и мы готовы к любым аномальным температурам, какие бы не были в Украине", - сказал И.Насалик.
Он добавил, что атомная промышленность на сегодняшний день составляет 60% энергосистемы, а еще в мае этот показатель был на уровне 40%.
Напомним, по словам И.Насалика, Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает с оккупированных территорий Донбасса.
Как сообщал УНН, восемнадцатиградусные морозы являются рекордом для Киева зимой этого года.