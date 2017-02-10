Енергосистема України готова до будь-яких аномальних температур — І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Енергосистема України готова до будь-яких аномальних температур. Про це під час години запитань до уряду у ВР заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Об’єднана енергосистема працює в штатному режимі і ми готові до будь-яких аномальних температур, які б не були в Україні”, — сказав І.Насалик.
Він додав, що атомна промисловість на сьогоднішній день становить 60% енергосистеми, а ще в травні цей показник був на рівні 40%.
Нагадаємо, за словами І.Насалика, Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від вугілля антрацитової групи, яке надходить з окупованих територій Донбасу.
Як повідомляв УНН, всімнадцятиградусні морози є рекордом для Києва зими цього року.