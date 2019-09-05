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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84917 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114527 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112948 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120903 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149078 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 203,86 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс служба НАЭК "Энергоатом".

"5 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 95-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 113-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 285-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 720 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

"За прошедшие сутки, 4 сентября, станциями произведено 203,86 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 3 сентября атомными станциями произведено 203,83 млн кВт-ч электроэнергии.

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