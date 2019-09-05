Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 203,86 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс служба НАЭК "Энергоатом".
"5 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 95-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 113-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 285-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 720 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
"За прошедшие сутки, 4 сентября, станциями произведено 203,86 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 3 сентября атомными станциями произведено 203,83 млн кВт-ч электроэнергии.