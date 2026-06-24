Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют

Украинская энергосистема прошла первый месяц лета 2026 года в относительно стабильном, но все еще уязвимом состоянии. Летний сезон оказался проще зимнего из-за отсутствия электроотопления.

Как энергетикам удалось выдержать июньские нагрузки, в каком состоянии сейчас украинская энергосистема и где ее слабые места, УНН разбирался вместе с экспертами.

В каком состоянии энергосистема Украины после начала лета

В начале лета украинская энергосистема работала в режиме балансирования между собственной генерацией, импортом, ремонтами и риском новых атак.

С одной стороны, в теплый сезон больше производят солнечные электростанции, а потребность в тепле ниже. Но эти факторы не отменяют дефицитов, которые могут возникать в пиковые часы или в отдельных регионах.

Аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro Дарья Орлова в разговоре с УНН отметила, что первый месяц лета энергосистема прошла неплохо: отключения, которые возникали, были преимущественно региональными и связанными с атаками или авариями.

Если говорить о том, как мы прошли первый месяц, я оцениваю неплохо. Как мы видим, отключения были только региональными, там, где были удары или какие-то аварии на объектах, но достаточно быстро энергетики восстанавливали работу этих объектов - сказала аналитик.

В то же время эксперт в области энергетики и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эксклюзивном комментарии УНН акцентировал на следующем:

"Даже если в системе есть определенный объем электроэнергии, это не гарантирует стабильного снабжения во всех областях. Часть генерации потеряна, часть находится в ремонтах, а сети во многих регионах повреждены или перегружены".

Попенко разъяснил, что сейчас Украина частично покрывает пиковую нагрузку, но не только за счет внутренней генерации, а также путем импорта электроэнергии.

Киев импортирует электроэнергию из Молдовы, Румынии, Словакии, Венгрии и Польши. Наибольшие объемы, по оценке эксперта, поступают из Словакии и Венгрии. Однако импорт не может полностью заменить разрушенную украинскую маневровую генерацию, особенно если жара повышает потребление и в самой Европе.

На этом фоне Евросоюз не в состоянии полностью закрыть наши потребности в электроэнергии - сказал Попенко.

Генерация и мощности отечественной энергосистемы: чем Украина владеет сейчас

Отечественная энергосистема опирается на атомную, тепловую, гидро- и возобновляемую генерацию. АЭС обеспечивают базовое производство, но не являются инструментом быстрого покрытия пиковых нагрузок. Для этого нужны ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС. Именно эти мощности больше всего пострадали от атак и в то же время больше всего нужны в часы резкого роста потребления.

По словам экспертки Дарьи Орловой, атомная генерация пытается оптимизировать ремонты так, чтобы в периоды наибольшей жары работать максимально стабильно.

Атомная генерация оптимизировала свои ремонты таким образом, чтобы стабильнее пройти лето и работать большим составом в периоды наибольшей жары - сказала она.

В то же время ремонтная кампания на АЭС остается одним из факторов, которые уменьшают предложение электроэнергии на рынке. А пик ремонтов приходится именно на июнь-июль.

Июль — это будет пик ремонтной кампании на атомных электростанциях. Соответственно, сокращается в целом предложение электроэнергии на рынке, притом что в этот же момент растет потребление - пояснила аналитик.

Эксперт Олег Попенко, со своей стороны, обратил внимание не только на объем производства, но и на ограниченные возможности передать электроэнергию потребителю.

Проблема в другом: даже при имеющейся генерации атомных станций ее нужно чем-то передавать потребителю. Сейчас мы должны говорить также и о возможности ее передать - отметил он.

В каком состоянии тепло- и гидрогенерация энергетики в Украине сейчас

Самая сложная ситуация, по оценке экспертов, остается с тепловой и гидрогенерацией. ТЭС и ТЭЦ многократно атаковали российские дроны и ракеты. Часть объектов разрушена, часть — повреждена, часть работает после ремонтов или с ограничениями.

Дарья Орлова, отвечая на этот вопрос, отметила, что ремонты продолжаются не только на атомных станциях, но и на тепловой генерации. Часто речь идет именно об аварийно-восстановительных работах после зимних повреждений.

Ремонтная кампания продолжается и на других объектах генерации, в частности на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях. Причем это, как правило, аварийно-восстановительные ремонты после повреждений этой зимы, и, соответственно, тоже не все мощности нам сейчас доступны - сказала Орлова.

А Олег Попенко оценил состояние тепловой генерации как одно из самых проблемных на данный момент.

По тепловой генерации - это огромная куча проблем. У нас большинство тепловых электростанций разрушено - сказал он.

Гидроэлектростанции также остаются критически важными для балансирования энергосистемы. Они помогают покрывать пиковую нагрузку, но сами регулярно находятся под угрозой атак. После уничтожения Каховской ГЭС Украина потеряла важный элемент системы. Другие ГЭС остаются под риском новых ударов или работают после повреждений и ремонтов.

Также у нас есть важный фактор - это гидроэлектростанции. К сожалению, они чаще всего сейчас, я так наблюдаю, под ударом врага, особенно в Запорожье, в более восточных регионах, если смотреть от Киева. А они - важны для энергосистемы, потому что покрывают пиковую нагрузку - пояснила аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro.

В свою очередь председатель Союза потребителей коммунальных услуг добавил, что значительная часть гидрогенерации находится в ограниченном доступе.

Большинство гидрогенерации у нас либо не работает, либо находится на капитальном ремонте - сказал он.

Что происходит с украинской возобновляемой энергетикой

В летний период возобновляемая энергетика играет более заметную роль, прежде всего благодаря солнечным электростанциям. Они производят больше всего электроэнергии днем, когда есть солнце, и могут частично поддерживать баланс системы.

Дарья Орлова акцентировала, что именно солнечная генерация помогает Украине в дневные часы, а в отдельные периоды даже создает возможность для экспорта электроэнергии.

Сейчас очень важную роль играют возобновляемые источники энергии. У нас достаточно солнечных электростанций, активно строятся ветровые электростанции. И солнце сейчас в дневные часы, когда оно производится, занимает определенную долю даже в энергетическом балансе. И именно благодаря солнечной генерации мы можем даже экспортировать электроэнергию - сказала она.

Однако Олег Попенко был более критичен. Он подчеркнул, что потенциал ВИЭ ограничен состоянием сетей. Часть объектов расположена на временно оккупированных территориях или выведена из строя из-за обстрелов противника. Еще одна проблема заключается в том, что технически не всегда возможно передать произведенную электроэнергию конечному потребителю.

Проблема в том, что у нас не хватает сетей, чтобы передать эту электроэнергию конечному потребителю. Мы платим за эту электроэнергию, но потребитель ее не видит - пояснил эксперт.

По его словам, в прошлом году Украина заплатила значительные средства за электроэнергию из ВИЭ, которая фактически не была потреблена из-за невозможности ее передачи.

Мы в прошлом году заплатили 2 млрд грн за электроэнергию, которую никто не потреблял, потому что мы не могли ее передать конечному потребителю - сказал Попенко.

Поэтому ВИЭ может быть частью решения проблемы дефицита, но они полностью не заменят тепловую, гидро- или распределенную генерацию. Для полноценного эффекта нужны сети, накопители энергии, правильное размещение новых мощностей и возможность балансировать систему вечером.

Как происходят ремонты и подготовка электросетей

Подготовка к следующему отопительному сезону включает ремонты генерации, восстановление подстанций, усиление защиты объектов, накопление оборудования, подготовку сетей к пиковой нагрузке и развитие распределенной генерации.

Орлова обратила внимание, что после атак важны состояние генерации и защита объектов передачи и распределения электроэнергии.

Здесь нужно не только про генерацию сказать, но и про объекты Укрэнерго, это оператор системы передачи, и объекты местных облэнерго и их защиту. Если Укрэнерго и местные облэнерго обеспечивают защиту своих подстанций, то, конечно, ситуация системы будет лучше - сказала аналитик.

По ее словам, генерационные компании также адаптировали защиту с учетом того, какое оружие применяла россия во время предыдущих атак.

Они видели, какие есть удары, какое используется оружие, и также свою защиту подстраивали, чтобы предотвратить наиболее негативные последствия ударов - отметила Орлова.

Олег Попенко тоже считает, что часть выводов после предыдущих атак ответственные за состояние отечественных электросетей сделали, но считает их недостаточными.

Частично выводы сделаны. Все же, если вернуться к 2022 году, тогда было решено строить укрытия для подстанций. Но сделали ли выводы полностью — мне сложно сказать, потому что я этого не вижу. Мы не решили вопрос с полноценным укрытием наших объектов передачи электроэнергии и распределения. Мы не решили проблемы с убыточностью и с управлением наиболее важных энергетических объектов. У нас есть огромные проблемы с финансированием, не хватает газа, есть проблемы с импортом газа - отметил эксперт.

Отдельным направлением подготовки энергоустойчивости в Украине стало развитие децентрализованной генерации и систем накопления энергии. Это особенно важно для промышленности, которая стремится уменьшить зависимость от централизованной системы.

Многие начали активно развивать децентрализованную генерацию, строить новые, меньшие объекты. Особенно это актуально для промышленности, когда они строят газовую генерацию. Да, это может быть недешево в плане производства электроэнергии, потому что газ они сейчас закупают на рынке, но они выбирают быть более энергетически независимыми - отметила Орлова.

По ее словам, сейчас также растет интерес к системам накопления энергии, которые могут помогать балансировать систему между дневным профицитом солнечной генерации и вечерним пиком потребления.

Такой бум сейчас наблюдается на системы накопления энергии. Это классная история и для лета, потому что в батарейку фактически можно закачать электроэнергию, которая произведена днем, в профиците, а впоследствии использовать ее вечером, когда солнце заходит, но спрос на электроэнергию растет - пояснила экспертка.

Готова ли энергосистема Украины к испытанию жарой: что говорят в "Укрэнерго" и профильном министерстве

Официальные позиции "Укрэнерго" и Минэнерго остаются осторожными.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток, а потребителям нужно следить за сообщениями облэнерго. Компания также призвала переносить использование мощных электроприборов на дневные часы и уменьшать потребление вечером.

Минэнерго же сделало акцент на восстановлении поврежденной генерации, международной помощи, поставке энергооборудования, развитии распределенных мощностей и защите критических узлов. Правительство заявило о планах вернуть часть поврежденных мощностей в работу и строить новую генерацию ближе к потребителю.

Собеседница УНН Дарья Орлова считает, что для уменьшения нагрузки нужны системные решения по тарифам и счетчикам. Речь идет о стимулах, которые будут мотивировать потребителей меньше использовать электроэнергию именно в пиковые часы.

Я бы говорила о переходе, возможно, даже к трехзонным счетчикам: ночью электроэнергия дешевле, днем она такая же, как и по тарифу, а в пиковые часы, это утренний и вечерний пик, она с каким-то коэффициентом дороже. И эта денежная история больше стимулирует людей экономить электроэнергию в пиковые часы - сказала она.

В то же время аналитик подчеркнула, что быстро такую реформу реализовать невозможно.

Это уже требует реформаторского подхода, и за один-два дня это не сделаешь, всем счетчики не поменяешь. Поэтому здесь просто призывы к населению, что важно потреблять электроэнергию в пиковые часы меньше, не включать все приборы сразу. Это классическая история, она касается всех часов - отметила Орлова.

Олег Попенко, со своей стороны, считает, что планы государства нужно оценивать с учетом реальных ограничений. Восстановить блок или подстанцию на бумаге легче, чем вернуть его в стабильную работу под угрозой новых ударов. Кроме того, ключевой вопрос — доставка электроэнергии конечному потребителю.

Проблем хватает. Но мы видим позитивное движение в отдельных направлениях и видим его отсутствие в других - подвел итог эксперт.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что из-за атак РФ и ремонтов АЭС летом ожидается дефицит энергии до 2,4 ГВт. При жаре и новых разрушениях нехватка мощности может достигнуть 40%.