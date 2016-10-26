Энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети

Так, 26 октября 2016 года в 0:01 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой энергоблок № 3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 114 календарных дней.

По состоянию на 8:00 26 октября во работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1840 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 59,4 млн. кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 445,8 млн. кВт-ч электроэнергии и с начала года - 14 млрд 557,4 млн. кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.